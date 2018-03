Handballer Fernandes bleibt beim TV Hüttenberg

Handball-Bundesligist TV Hüttenberg hat den Vertrag mit Mario Fernandes um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich freue mich sehr darüber, nächstes Jahr in meine zehnte Saison hier zu gehen”, sagte der 26 Jahre alte Kreisläufer am Freitag. Der aus Ober-Mörlen stammende Fernandes spielte bereits in der Dritten und Zweiten Liga für die Mittelhessen, auch sein neuer Kontrakt wird in der kommenden Saison ligaunabhängig gültig sein. „Von Mario bekommt man immer 100 Prozent, egal ob im Spiel oder im Training”, sagte Trainer Emir Kurtagic.

(dpa)