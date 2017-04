Handy-Katastrophenalarm wird am Mittwoch erstmals getestet

Früher schrillten die Sirenen, heute klingelt im Alarm- und Katastrophenfall auch das Handy. Am Mittwoch (5. April) wird in Hessen erstmals landesweit die Übermittlung amtlicher Warnungen mit dem Katastrophenwarnsystem „Katwarn” getestet. Nach Angaben des Hessischen Landesfeuerwehrverbands nehmen 17 Landkreise an dem Test teil. „Heutzutage hat fast jeder fast immer sein Smartphone dabei”, begründete Verbandspräsident Ralf Ackermann den Vorteil des Handy-Alarms. Dies sei die „beste Voraussetzung, flächendeckend und rechtzeitig vor Gefahren zu warnen”. Alle Menschen in den teilnehmenden Kommunen, die sich die kostenlose Katwarn-App auf ihr Smartphone geladen haben, erhalten am Mittwoch gegen 10.00 Uhr einen Probe-Alarm, hieß es.

(dpa)