Hat mutmaßlicher Vergewaltiger weitere Taten begangen?

Der mutmaßliche Vergewaltiger einer 91 Jahre alten Frau aus Herborn soll auch für zwei weitere Sexualstraftaten verantwortlich sein. Wie die Staatsanwaltschaft in Limburg am Donnerstag mitteilte, stehe der 27-Jährige im dringenden Verdacht, vor knapp zwei Wochen in Dillenburg eine 52-Jährige auf einem Fußweg angegriffen zu haben. Drei Tage später soll er sich in Herborn (beides Lahn-Dill-Kreis) vor einer 40 Jahre alten Frau entblößt haben. Der Verdächtige kam nach seiner Festnahme vergangene Woche in eine psychiatrische Klinik. Er hatte die Vergewaltigung der 91-Jährigen gestanden.

(dpa)