Haus nach Brand unbewohnbar: Sechsstelliger Schaden

Giftiges Gas: Großeinsatz in Fuldaer Shisha-Bar

Fulda. Die schlechte Luft in einer Shisha-Bar in Fulda hat zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt. 15 Gäste der Bar seien am Samstagabend wegen Verdachts auf Vergiftungserscheinungen untersucht worden, mehr