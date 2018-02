Heimatstadt will Zeichen setzen für inhaftierten Yücel

Vor einem Jahr wurde der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei festgenommen, seitdem sitzt er in Istanbul hinter Gittern. Seine Heimatstadt Flörsheim erinnert regelmäßig an das Schicksal des 44-Jährigen. Auch heute soll es eine Mahnwache vor der Stadthalle geben. Die Inhaftierung Yücels, des Korrespondenten der Berliner Zeitung „Die Welt”, gehört derzeit zu den größten Belastungen im deutsch-türkischen Verhältnis.

In Flörsheim leben Yücels Eltern und seine Schwester. Einmal im Monat versammeln sich in der südhessischen 20 000-Einwohner-Stadt vor der Stadthalle Dutzende von Menschen, um gegen die Inhaftierung zu protestieren. An diesem Mittwoch soll es mehrere Redebeiträge geben. Angekündigt sind nach Angaben der Stadt der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, sowie SPD-Landtagsfraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel, Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und Jürgen Frömmrich von den Grünen.

(dpa)