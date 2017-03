Heiztechnikhersteller Viessmann trotzt Marktschwäche

Der nordhessische Heiztechnikhersteller Viessmann ist im vergangenen Jahr gegen den Markttrend gewachsen. Das vor 100 Jahren gegründete Familienunternehmen steigerte seinen Umsatz um 1,4 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro. Der Absatz wuchs um 2,8 Prozent, wie Viessmann bei der Vorstellung der Bilanz 2016 am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der Absatz in der gesamten deutschen Heizungsbranche sei dagegen um 2 Prozent gesunken, weltweit sogar um mehr als drei Prozent.

„Die Marktzahlen haben abermals gezeigt, dass die Modernisierung im Wärmemarkt nicht so in Gang kommt, wie es für ein Erreichen der politisch vorgegebenen Klimaschutzziele erforderlich wäre”, sagte der Chef der Viessmann Group, Joachim Janssen. Zum Gewinn macht das Unternehmen, das etwa 12 000 Mitarbeiter beschäftigt, erneut keine Angaben.

In Deutschland stieg der Umsatz um 5 Prozent. Im Ausland sei er dagegen um knapp 2 Prozent gesunken, auch aufgrund der schwierigen Branchenlage in Russland. Zugleich steigerte Viessmann seine Investitionen auf 130 Millionen Euro. Das Geld wurde unter anderem in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum am Stammsitz in Allendorf an der Eder investiert, das am 12. April 2017 in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offiziell eröffnet werden soll, sowie in ein neues Werk in Russland.

