Henni Nachtsheim im Interview: Henni Nachtsheim über Hessen: Viel Gebabbel und großes Selbstbewusstsein

Was macht den Menschen zum Hessen? Wie wichtig ist der Dialekt für die hessische Identität? Fragen, über die es sich mit Blick auf die Feiern zu «70 Jahre Hessen» einmal neu nachzudenken lohnt. Henni Nachtsheim (59), Teil des Comedy-Duos Badesalz und früherer Frontmann der Rodgau Monotones, hat in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur Antworten darauf gegeben.Außerdem verrät er, wie Handkäs Frauen zu größeren Brüsten verhelfen kann und warum er ursprünglich Angst vor der inoffiziellen Landeshymne «Erbarme, die Hesse komme» hatte.Eigentlich sind Sie gar kein Hesse!?Ahrrg! Das ist der Fluch von Wikipedia. Es ist wahr: Ich bin in Wuppertal geboren, aber wenn die Legende stimmt, sind wir noch am gleichen Tag nach Neu-Isenburg gezogen. Deswegen habe ich mit Nordrhein-Westfalen so viel zu tun wie der Papst mit dem Christopher-Street-Day.Trotz des Fehlstarts fühlen Sie sich aber als waschechter Hesse?Ich habe eine Riesen-Heimatverbundenheit zu Neu-Isenburg, zum Rhein-Main-Gebiet, zu Rödermark. Ich liebe Frankfurt, das ist meine liebste Großstadt von allen. Wenn ich das bei Wikipedia löschen könnte, hätte ich das schon längst draußen. Ich wurde sogar deswegen schon angemotzt: Eine Frau hat mir mal gesagt, sie gibt alle ihre Badesalz-CDs zurück, weil ich kein gebürtiger Hesse bin. Da habe ich ihr gesagt: Du hast ja wohl einen Dachschaden - ich bin mehr Hesse als die meisten Hessen, die in Frankfurt geboren sind. Gerd (Knebel, die andere Hälfte von Badesalz) und ich, wir tragen die hessische Flagge in jede auswärtige Stadt mit Haltung.Wenn nicht der Geburtsort den Hessen ausmacht, was ist es dann?Es ist die Haltung. Es ist gar nicht so einfach, dass der Hesse stolz ist auf seine Herkunft. Wir Hessen werden außerhalb nicht so wohlwollend wahrgenommen, wie das mit ein paar anderen Bundesländern der Fall ist. Wir werden immer etwas argwöhnisch betrachtet: Hoffentlich redet der nicht so viel. Der Hesse kann die Leute ja flächendeckend zusabbern. Den Hessen zeichnet vor allem ein unbeirrbares Selbstbewusstsein aus. Und das haben wir natürlich.Und wie äußert sich das?Ich bin beispielsweise im letzten Jahr im Urlaub von so einem klassischen Hessen angequatscht worden, morgens, als ich mit meiner Freundin still am Frühstückstisch saß. Ansatzlos, distanzlos, völlig uninteressiert daran, ob ich das Gespräch mit ihm möchte oder nicht, kam er, setzte sich breitbeinig zu uns und sagte: «Unn, ihr Zwaa, frühstückt ihr schee?» Dieses komplett Ansatzlose geht nur, wenn es mit Selbstbewusstsein gekoppelt ist.Wie wichtig ist der Dialekt für eine hessische Identität? Und was machen wir in dieser Hinsicht mit den Nordhessen?Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen: Die Nordhessen sprechen überhaupt kein Hessisch, und in Mittelhessen, so bei Marburg, lässt das auch schon nach. Ich glaube, dass auch die mentale Haltung der Nordhessen anders ist als die der Südhessen. Wir sagen zwar immer «die Hessen». Und wenn es mal in Venezuela als einzigen Hessen nur einen Kasselaner gibt, dann wird man nicht so pingelig sein und sagen: «Wir Hessen hier». Aber die Mentalität ist anders. Die Nordhessen sind nicht so hibbelig wie die Südhessen, sie sprechen keinen erkennbaren Dialekt, und das bisschen Dialekt klingt komisch. Den einen, einzigen und vorzeigbaren hessischen Dialekt gibt es sowieso nicht. Es gibt so viele Regionen mit eigenen Dialekten. Gerd und ich sprechen Frankforderisch. Das ist der kompatibelste Dialekt, und den wollen die Leute auch außerhalb hören.Bei den Badesalz-Gastspielen beispielsweise?Ja. Bei einem unserer ganz frühen Auftritte waren wir mal in Düsseldorf und haben anfangs versucht, ganz normal zu reden. Es war komplett ausverkauft, wir spielten los und merkten bald, dass sich im Publikum eine gewisse Unruhe breit machte. Dann meinte ich leise: Gerd, das funktioniert so nicht, und sagte dann laut ins Mikro: «Ey, des is ja voll de Hammer hier». Da ging ein Aufschrei der Erleichterung durch die Menge nach dem Motto: Wo waren wir denn bisher gelandet?Welche Aufgabe hat der Dialekt?Dialekt ist nicht nur in Hessen, sondern überall wichtig, weil er etwas mit Identität zu tun hat, mit Authentizität und Sich-zu-Hause-Fühlen. Generell glaube ich, dass der Dialekt mittelfristig immer weniger wird. Das ist bedauerlich. Ich bin schon froh, wenn meine 16-jährige Tochter mal sagt: «Des glaub ich net». Obwohl sie den Dialekt mag. Die Leute mögen auch, wenn wir hessisch sprechen, die mögen unsere CDs, aber gesprochen wird es immer weniger.Bei Auftritten im deutschen Ausland wird Frankforderisch gut verstanden? Sie brauchen keinen Simultan-Dolmetscher?Nein, aber wir haben zur Sicherheit immer einen dabei. Wir haben auch sehr viele Serben im Publikum, deswegen haben wir auch einen serbischen Dolmetscher neben der Bühne stehen. Aber das Frankforderische wird überall gut verstanden, ebenso wie beispielsweise das Münchnerische. Wir spielen überall - in München, viel im Schwäbischen, in Hamburg, in Berlin - und da sind nicht nur Exil-Hessen, sondern auch jede Menge Leute von dort, die auch genau deswegen kommen, weil sie es gut verstehen.Ist der Humor, für den Badesalz steht, typisch hessischer Humor?Was ist «der» hessische Humor? Heinz Schenk ist auch nicht «der» hessische Humor.Mundstuhl fällt einem da noch ein und Bodo Bach ...Ja, und Martin Schneider. Das geht in der Vergangenheit zurück bis zum Blauen Bock und Familie Hesselbach. Da gibt es viele Facetten. Es gibt ebenso wenig den typischen hessischen Humor wie es «den» englischen Humor gibt, der ist auch wahnsinnig breit gefächert. Aber dass wir Bestandteil des hessischen Humors sind, das reicht mir schon.Der Dialekt oder zumindest Anklänge sind aber bei all diesen hessischen Vertretern ein verbindendes Element?Ja. Aber wer interessanterweise auch hessischen Humor hatte, aber dazu keinen Dialekt brauchte, war (der 2002 gestorbene politische Kabarettist, Anm. d. Red.) Matthias Beltz. Der hat die hessische Mentalität und die Fahne nach außen getragen. Aber er war kein großer Dialektkünstler. Er war eines der wenigen Beispiele, wo es ohne geht.Neben dem Dialakt wird der Hesse klischeehaft immer auch mit Bembel und Handkäs in Verbindung gebracht. Aber Handkäs schmeckt doch echt fies, oder?Ich vergöttere Handkäs! Ich werde in meinem neuen Programm ein fünfminütiges Pamphlet über den Handkäs halten, weil er nicht nur gut schmeckt, sondern auch vielseitig verwendbar ist bis hin zu Brustimplantaten. Und auch als Bio-Baumaterial: ein Drittel Beton und zwei Drittel Handkäs. Dann werden die Häuser auch sturmfester, weil sie biegsamer werden. Was viele nicht wissen: In erdbebengefährdeten Städten wie Tokio und San Francisco wird nur noch in dieser Handkäs-Weise gebaut.Und Apfelwein?Ich habe immer Apfelwein im Keller. Das ist das einzige alkoholische Getränk, das ich mag. Ein sauergespritzter Apfelwein ist abends das ideale Getränk, man wird nicht betrunken, und es ist halt doch was anderes, als immer nur Wasser zu trinken.Aus Ihrer Zeit bei den Rodgau Monotones stammt die geheime Hessen-Hymne «Erbarme, die Hesse komme»...Dem «geheim» widerspreche ich!Die inoffizielle Hymne?Ja. Sie ist leider nie vom Land, von irgendeinem Politiker abgesegnet worden. Aber das Stück läuft ja immer noch, beispielsweise bei jedem Eintracht-Heimspiel im Stadion und bei den Löwen in der Eissporthalle. Es passt ja immer noch. Irre.Wer hat den Text geschrieben? Wie entstand das Lied der Hessen?Dieses Stück ist in erster Linie ein Verdienst von (Gitarrist) «Ali» Neander. Von ihm ist die Grundidee. Ohne ihn gäbe es dieses Lied nicht. Den Text haben Ali und ich zusammen gemacht. Als wir das Stück 1984 aufgenommen haben, war das auf unserem Album «Volle Lotte» die einzige Funk-Nummer unter lauter Rock-Liedern.Das hat also gar nicht reingepasst?Deswegen haben wir es auf der B-Seite - das gab es damals noch - als letztes Lied versteckt, weil wir auf einmal Muffensausen hatten. Wir hatten Angst, wie die Reaktion unserer Fans ist, ob das gemocht wird, ob das nicht auf einmal als «Verrat am Rock» betrachtet wird. Und dann ist irgendwann beim Hessischen Rundfunk jemand darauf aufmerksam geworden und hat gesagt: Das spielen wir! Zunächst haben sie das von der LP gespielt, dann meinten sie, wir sollten das als Single auskoppeln. Die Single ist dann in die Charts gegangen - und das war das populärste Stück ever! Aber wir haben es nicht gewusst, wir haben der Sache bei der Aufnahme nicht getraut, wenn ich ehrlich bin. Manchmal spürt man, dass Ideen gut sind. So ist das auch bei Gerd und mir: Wenn wir Sketche schreiben und beide lachen, dann ist das fast immer kompatibel. Aber bei «Hesse komme» hatten wir echt Muffe vor dem Song.Wenn Sie außerhalb von Hessen leben müssten ...Ohje, schlimme Vorstellung!... dann am liebsten in ...?Im Schwäbischen. Das mag davon beeinflusst sein, dass wir wahnsinnig viele Freunde dort haben. Wir haben allein in Stuttgart eine riesige Clique von Leuten, die wir immer treffen, wenn wir dort spielen. Dort ist eine Mentalität, die ich gut verstehe und die auch sehr konsequent ist. Die Schwaben sind tatsächlich so, was die Kohle betrifft, das ist kein Klischee. Selbst beste Freunde von mir, wenn die in meiner Band spielen: Wir sind noch nicht von der Bühne runter, und da habe ich schon die Rechnung auf dem Tisch liegen. So sind die. Das ist konsequent, und ich mag das. Schwaben haben auch etwas unheimlich Friedliches und Humorvolles. Die Ecke um Karlsruhe im Badischen ist übrigens auch sehr nett.Was wäre Deutschland ohne Hessen?Antwort (entsetzt): Eine brachliegende Wüste. Das wäre wie Pizza ohne was drauf. Ohne Käse und Tomate, einfach nur Teig.Was wäre Hessen ohne Frankfurt?Da ich ein riesiger Fan dieser Stadt bin - ich liebe Frankfurt aus vollstem Herzen -, wäre das nur die Hälfte. Frankfurt ist das Gegengewicht zu den ländlichen Sachen. Frankfurt ist halt eine Großstadt und bietet auch kulturell unheimlich viel. Das ist auch wichtig für alle, die außerhalb wohnen. Mit der Festhalle, mit den vielen Konzerten, mit der Eintracht, dem Eishockey und der Kultur: Die Stadt fühlt sich als Stadt an. Und ich finde, dass der Hesse das braucht für sein Selbstbewusstsein. Wenn wir hier nur Käffer hätten und die größte Stadt wäre Wiesbaden oder Offenbach - jetzt nichts gegen Offenbach -: Das wäre dann ein bisschen wenig.Wo fühlen Sie sich in Hessen am wohlsten?Das kann man so nicht beantworten. Wir werden überall mit Herzlichkeit aufgenommen, auch wenn wir privat unterwegs sind. Bei dieser Herzlichkeit ist es fast egal, wo man ist. Ich bin auch gern im Odenwald. Mein Bruder wohnt in Groß-Umstadt, das ist ja eine Vorstufe dazu. Auch Darmstadt mag ich - zum Einkaufen eine sehr angenehme Stadt, auch für Kinobesuche. Und Darmstadt hat auch tolle Comedy-Möglichkeiten mit der Centralstation und dem halbNeun Theater.Aber in Frankfurt fühle ich mich extremst zu Hause.