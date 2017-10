Henssler erzieht seine Töchter mit Lockerheit und Werten

Fernsehkoch Steffen Henssler (45) ist stolzer Vater zweier Töchter. Im Gespräch mit dem Privatsender Hit Radio FFH sagte er am Sonntag: „Das ist nicht zu toppen. Vater und Tochter ist schon eine ganz besondere Beziehung. Sie sind das Wichtigste für mich.” Die neun und zehn Jahre alten Mädchen wachsen „kulinarisch breitgefächert auf”, wie der in Neuenbürg im Schwarzwald geborene Henssler weiter erzählte. Er beobachte, ob sie einmal in seine Fußstapfen treten werden. Sich selbst sieht der 45-Jährige als „lockeren Dad”. Aber: „Es ist wichtig, Werte und anständiges Benehmen zu vermitteln. So ein bisschen alte Schule.” Fotos von seinen Kindern gebe es für die Öffentlichkeit nicht: „Privatleben ist privat.”

