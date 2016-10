Herbstferien: auf den Straßen wird es stellenweise eng

Mit dem Start der Herbstferien in Hessen erwarten Experten auch wieder lange Wartezeiten auf den Autobahnen. Vor allem am Samstag werden die Straßen voraussichtlich voller Urlauber sein, erklärte Jan Lüdders vom ADAC Hessen-Thüringen. Autofahrer sollten insbesondere bekannte Brennpunkte im Blick haben wie beispielsweise die A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt, das Seligenstädter Dreieck, die A66 zwischen Eschborn und Frankfurt-Zeilsheim sowie die A3 von Frankfurt Richtung Würzburg.

Generell sei mit Stau rund um Dauerbaustellen zu rechnen. Am Sonntagvormittag werde die Lage auf den Autobahnen ruhiger sein, sagte Lüdders. Am Abend allerdings setze die Rückreisewelle Richtung Norden ein, weil in Niedersachsen die Herbstferien zu Ende seien.

Wer in einen Stau gerät, sollte Lüdders zufolge besser auf der vollen Autobahn bleiben. Auf anderen Straßen seien erfahrungsgemäß auch viele Urlauber unterwegs, die so versuchten, den Stau zu umgehen. Das führe oft zu Unfällen. Fahrer sollten daher „lieber eine halbe Stunde plus” in Kauf nehmen und sich alle zwei Stunden eine Pause gönnen.

(dpa)