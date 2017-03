Herrenloser Koffer legt Regionalbahnhof am Flughafen lahm

Für fast eine halbe Stunde hat am Montag ein herrenloser Koffer den Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen lahmgelegt. Die drei Gleise seien gesperrt worden, Menschen hätten den Bereich verlassen müssen, teilte die Bundespolizei mit. In dem von Spezialisten geöffneten Koffer hätten sich Kleidungsstücke, Medikamente und Nahrungsmittel befunden. Der Besitzer habe zunächst nicht gefunden werden können, sei dann aber zu dem Koffer zurückgekehrt.

Von der Sperrung waren laut Bundespolizei S-Bahnen und Regionalzüge betroffen. Zunächst hatte hessenschau.de darüber berichtet. Einem Bericht von Radiosender FFH zufolge waren in dem Gepäckstück unter anderem Brühe aus stinkendem Fisch und Desinfektionsmittel.

(dpa)