Hersteller von Aufsprudelgeräten wächst weiterhin stark

Mit Geräten zum Wasser-Aufsprudeln macht der Hersteller Sodastream in Deutschland weiterhin ein stark wachsendes Geschäft. Der Gesamtumsatz inklusive Kohlensäurefüllungen und Fruchtsirups sei im ersten Halbjahr um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen, berichtete das Unternehmen am Freitag an seinem Deutschlandsitz in Bad Soden bei Frankfurt.

Man habe in den sechs Monaten 240 000 neue Haushalte dazu gewonnen, erklärte Deutschland-Geschäftsführer Ferdinand Barckhahn, der gleichzeitig eine massive Werbekampagne für die Aufsprudler ankündigte. Inzwischen stehe in rund zwei Millionen deutschen Haushalten ein Sodastream-Gerät. Das entspricht einem Anteil von rund 5 Prozent.

Das an der US-Börse Nasdaq notierte Unternehmen aus Israel bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer und vertreibt seine Geräte in 46 Ländern, wobei Deutschland der stärkste Einzelmarkt sei. Seit 2011 habe sich der Umsatz nahezu verdreifacht.

(dpa)