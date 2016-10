Herz-Kreislaufzentrum wird Teil von Klinik-Verbund

In einem bundesweit einmaligen Kooperationsprojekt hat sich das Herz-Kreislaufzentrum (HKZ) im osthessischen Rotenburg an der Fulda mit dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg und der Bad Nauheimer Kerckhoff-Klinik zusammengetan. Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) bewertete die Zusammenarbeit über Landkreisgrenzen hinweg und unabhängig von der Trägerschaft als „vorbildlich”, wie das Ministerium mitteilte. Grüttner besuchte das HKZ am Dienstag mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU).

Die Häuser bilden zusammen ein Zentrum für Herz-Lungen-Medizin. Ziel der Kooperation: Angebote und Kompetenzen werden aufeinander abgestimmt. So solle die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und die Qualität der Behandlungen gesteigert werden, wie das HKZ mitteilte.

(dpa)