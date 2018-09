Hesse siegt bei Langstrecken-Wanderung auf dem Rennsteig

Hardcore-Wanderer aus mehreren Bundesländern haben sich am Wochenende im Thüringer Wald ein Stelldichein gegeben. An einem Doppelmarathon auf dem Rennsteig, bei dem insgesamt rund 80 Kilometer bewältigt werden mussten, beteiligten sich am Samstag 15 Wanderer. Sie begaben sich in Gumpelstadt (Wartburgkreis) auf die Strecke zum 916 Meter hoch gelegenen Großen Inselsberg und wanderten anschließend dieselbe Distanz zurück, wie ein Sprecher des Veranstalters sagte. Der Sieger, Oliver Seipp aus Borken (Hessen), benötigte den Angaben zufolge rund zehn Stunden für die Strecke.

(dpa)