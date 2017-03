Hessen-Derbys: Darmstadt 98 muss Geldstrafe zahlen

Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 muss eine Geldstrafe von 44 000 Euro zahlen, weil sich seine Fans in gleich drei Fällen unsportlich verhalten haben. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag. Die „Lilien” haben die Option, bis zu 15 000 dieser 44 000 Euro „in sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen” zu investieren, wie es in einer DFB-Mitteilung heißt. Sollte der Verein davon Gebrauch machen, müsste er dem Verband diese Maßnahmen bis zum 31. August nachweisen. Das Sportgericht ahndete mit seinem Urteil ausschließlich Vorfälle aus den beiden Hessen-Derbys gegen Eintracht Frankfurt am 10. September und 5. Februar. Beim Hinspiel in Darmstadt wurde im Fanblock der „Lilien” Pyrotechnik gezündet und außerdem kurz vor dem Ende des Spiels zweimal eine Leuchtrakete in Richtung des Gästeblocks geschossen. Auch beim Rückspiel in Frankfurt zündeten Darmstädter Zuschauer Pyrotechnik. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.

