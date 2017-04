Niedlicher Name, verheerende Wirkung: Der Pilz "Falsches Weißes Stängelbecherchen" rafft Eschen dahin. Das Holz des Laubbaumes hat spezielle Eigenschaften, die etwa von Heimwerkern oder Sportlern geschätzt werden.

Von der europaweiten Bedrohung der Eschen durch einen aggressiven Pilz sind auch Hessens Wälder betroffen. Die Pilzsporen verbreiten die Krankheit «Eschentriebsterben», die im Land «auf großer Fläche» präsent ist, wie es im hessischen Waldzustandsbericht 2016 heißt. Örtlich habe sie bereits Eschenaufforstungen absterben lassen. Derzeit sei die Ausbreitung allerdings «noch beherrschbar», sagte der Leiter der Fachabteilung Forstbetrieb bei Hessen Forst, Jörg van der Heide, in Kassel auf dpa-Anfrage.

Die Baumart macht im hessischen Wald einen Anteil von nur zwei bis drei Prozent aus. Allerdings liefere die Esche ein qualitativ sehr hochwertiges Holz. «Es ist hart, aber elastisch», erklärte der Experte. Daher werde es unter anderem für Fußböden und Möbel, aber auch für Axt- und Hammerstiele, Barren oder Eishockeyschläger verwendet.

Der Pilz heißt «Falsches Weißes Stängelbecherchen» (Hymenoscyphus fraxineus). Über die Blätter infiziert er die Triebe, die daraufhin absterben. Die Sporen des ursprünglich wahrscheinlich aus Asien stammenden Pilzes verbreiten sich mit dem Wind. Experten fürchten eine ähnliche Entwicklung wie beim Ulmensterben, bei dem ebenfalls ein Pilz in vielen europäischen Regionen einen Großteil der Ulmen absterben ließ.

In Hessen sei vor allem die Region rund um den Vogelsberg betroffen, in der auf etwa 400 Hektar viele Eschen wachsen, sagte van der Heide. Der Baum liebt feuchte Standorte, etwa in Waldschluchten. «Betroffene Eschen müssen gefällt werden», sagte der Experte. Die Flächen werden dann mit anderen Arten aufgeforstet.

Dass die Baumart in Hessen komplett ausstirbt - das glaubt van der Heide nicht. Er sei vielmehr «vorsichtig optimistisch», sagte er. «Ich setze auf die genetische Vielfalt.» Es habe sich gezeigt, dass es Eschen gibt, die offenbar resistent gegen den Pilz sind. Die Aufgabe der Forstverwaltung sei es nun, die Samen solcher Bäume zu sammeln und sie gezielt nachzuzüchten. Solche Projekte gibt es bereits unter anderem in Bayern oder Brandenburg.