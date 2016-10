Hessen-FDP: Beer Spitzenkandidatin für Bundestagswahl 2017

Die Hessen-FDP zieht mit Nicola Beer als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl im Herbst 2017. Der Landesvorstand kürte die Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der Bundes-FDP am Samstag einstimmig, wie die Freien Demokraten am Sonntag mitteilten. „Wir werben und arbeiten dafür, in elf Monaten, im September 2017, wieder in den Deutschen Bundestag einzuziehen”, erklärte Beer. Bei der vorangegangenen Wahl 2013 war die FDP erstmals seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit 4,8 Prozent aus dem Bundestag geflogen.

(dpa)