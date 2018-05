Frühlingstemperaturen: Hessen: Heute Nacht kann es Frost geben

Ein bisschen Zeit lässt sich der sommerliche Frühling noch, bis er wieder zurückkehrt: Am Mittwoch erreichen die Temperaturen in Hessen 17 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Dabei sei es teils heiter, teils wechselnd bewölkt. In der Nacht zum Mittwoch soll es verbreitete zu Frost in Bodennähe kommen. Im Laufe der Woche setze sich bei vielen Wolken allmählich wärmere Luft durch, sagte DWD-Meteorologe Christian Herold. Bis zum Freitag werden demnach Höchsttemperaturen bis 20 Grad erwartet. Nachts kühlt es deutlich ab.

Noch vor gut einer Woche wurden noch bis 28 Grad gemessen.

(dpa)