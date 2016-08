Alltag Stau: Hessen: Hunderttausende Pendler im Land unterwegs

Zehn Kilometer Stau auf der A 3 am Offenbacher Kreuz, drei Kilometer auf der A 5 in Richtung Frankfurt, zwei Kilometer auf der A 67 bei Rüsselsheim - sei es am Morgen oder am Abend, für Berufspendler besteht auf den hessischen Autobahnen oft keine freie Fahrt. Hunderttausende sind alltäglich im Land auf dem Weg zur oder von der Arbeit unterwegs. Die Hauptachsen sind dann schnell überlastet und der Verkehr staut sich, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, das Hauptziel von Pendlern in Hessen.

Max Weiß steht fast jeden Tag auf der A 3 im Stau an einer Brückenbaustelle. Der 30-Jährige arbeitet beim Landeskriminalamt in Wiesbaden, bis zu zweieinhalb Stunden verbringt er täglich auf der Autobahn. Passiert ein Unfall, verlängert sich die Fahrtzeit dementsprechend. Drei Stunden für eine einfache Strecke ist das bisherige Maximum. Vertretbare Grundstückspreise und die Nähe zur Natur haben Weiß vor einem Jahr 75 Kilometer von der Landeshauptstadt weg ins rheinland-pfälzische Hirschberg hinter Limburg gelockt.

Bis zu drei Viertel der hessischen Arbeitnehmer arbeiten nicht an ihrem Wohnort, von ihnen benutzen rund 70 Prozent das Auto, ein Motorrad oder Ähnliches. Vor allem die Stadt Frankfurt erweist sich als Magnet: Von den insgesamt 955 000 Pendlern, die die kreisfreien Städte im Land morgens füllen, arbeitet mehr als ein Drittel in der Mainmetropole, wie unter anderem der Regionalverband Frankfurt/RheinMain errechnet hat.

Sie kommen aus dem Umland, aber auch aus Marburg, Fulda, Würzburg, Aschaffenburg sowie dem Rhein-Neckar-Raum, hat eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus dem Jahr 2014 aufgezeigt. Meist sind die Pendler demnach zwischen 15 und 60 Minuten für eine einfache Strecke unterwegs.

Die Landesregierung sieht die Notwendigkeit zu einem weiteren Ausbau der Autobahnen, setzt aber auch auf den öffentlichen Nahverkehr. Inzwischen seien insgesamt sechs wichtige Autobahn-Knotenpunkte im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich eingestuft, darunter die großen Kreuze in Rhein-Main-Gebiet, erklärt das Verkehrsministerium. Wann tatsächlich die ersten Bagger rollen, ist allerdings unklar. Alleine auf der Straße seien die Verkehrsprobleme nicht zu lösen, sagt Minister Tarek Al-Wazir (Grüne). Der Ausbau der überlasteten Schieneninfrastruktur im Nah- und Fernverkehr solle deshalb ebenso vorangetrieben werden - auch, um mehr Pendler von der Straße auf die Schiene zu locken.

Der Automobilclub AvD begrüßt diese Strategie. Zudem müsse mehr Güterverkehr auf die Bahn verlagert werden, damit das Straßennetz von Lastwagen entlastet werde, sagt Sprecher Herbert Engelmohr. Auch der ADAC mahnt neben den geplanten Autobahnprojekten einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an, überfüllte Züge zeigten, dass mehr Kapazität nötig sei.

Um Staus zu reduzieren, müssten die einzelnen Verkehrsmittel besser miteinander verknüpft, Fahrgemeinschaften gefördert, Radschnellwege gebaut und neue Siedlungen sowie Gewerbeflächen möglichst entlang von ÖPNV-Linien geplant werden, sagt Wolfgang Herda vom ADAC Hessen-Thüringen. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass weiter steigende Pendlerströme prognostiziert seien.

Max Weiß hat sich inzwischen mit seiner Situation arrangiert. Anfangs sei der Pendel-Stress schlimm gewesen, berichtet er: «Da war ich sehr genervt, vor allem, wenn ich in Termindruck war.» Heute nehme er morgens sein Frühstücksbrot mit ins Auto und höre im Radio ausgiebig Nachrichten als Vorbereitung auf die Arbeit. Auf dem Rückweg gibt es dann einen Krimi als Hörbuch. Seine Terminplanung sieht inzwischen großzügiger aus und er bemüht sich um einen entspannten Fahrstil: «Ich halte mich von der linken Spur fern», sagt der 30-Jährige.

