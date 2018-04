Hessen: Warnstreiks im öffentlichen Dienst

In Hessen kommt es heute zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst - mit massiven Konsequenzen für den Flugverkehr in Frankfurt und den öffentlichen Nahverkehr in Kassel. An Deutschlands größtem Airport sind von 05.00 Uhr morgens bis abends um 18 Uhr Arbeitsniederlegungen bei der Flugzeugabfertigung und der Flughafenfeuerwehr angekündigt. Die Lufthansa hat bereits hunderte Flüge gestrichen - wie auch an den ebenfalls betroffenen Flughäfen in München, Köln und Bremen.

In Kassel werden Kindertagesstätten und ganztägig der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Dort sind 150 000 Fahrgäste betroffen. Servicestellen von Versorgungsunternehmen, Schwimmbäder und Recyclinghöfe bleiben geschlossen, Müll wird nicht abgeholt. Es sollen auch Kitas, Pflegeheime und Krankenhäuser bestreikt werden, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Mit den Warnstreiks wollen Verdi und der Deutsche Beamtenbund (dbb) vor der wahrscheinlich entscheidenden Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen am 15. und 16. April in Potsdam ihren Druck erhöhen. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

(dpa)