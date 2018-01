In Hessen wechselt das Wetter in den nächsten Tagen von sonnig und trocken hin zu wolkig, nass und windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, werde der Sonntag nach Auflösung von Nebelfeldern noch sonnig und trocken. Dazu laden Temperaturen zwischen drei und sechs Grad zu einem Nachmittagsspaziergang ein.

Am Montag ziehen im Tagesverlauf Wolken ins Land. Am Nachmittag kommt von Westen her Regen auf, im Bergland fällt Schnee. Auch der Wind nimmt im Verlauf des Tages zu. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis sechs Grad.

Ganz ähnlich sieht es auch am Dienstag aus, an dem es immer wieder zu Regen- und Graupelschauern kommt. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 Metern, vorübergehend auch darunter. Mit bis zu acht Grad wird es allerdings etwas milder als an den Vortagen. Ungemütlich wird es durch mäßigen bis frischen Wind mit starken bis stürmischen Böen aber dennoch. (dpa)