Neue Hitzewarnung: Hessen-Wetter: Kühler erst ab Montag

Neue Hitzewarnung in Hessen: Den dritten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt.

„Die Temperatur steigt auf 32 bis örtlich 36 Grad, im Bergland auf Werte um 29 Grad”, sagte eine Meteorologin in Offenbach. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie riet wegen hoher Ozonwerte in der Luft dazu, anstrengende Tätigkeiten im Freien zu vermeiden. In Raunheim und Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) wurde die Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten.

Auch an diesem Sonntag können nach Angaben des DWD in Hessen noch 34 Grad erreicht werden. Weiter nach oben klettern die Temperaturen aber nicht mehr. Denn bereits für Sonntagnachmittag erwarten die Wetterforscher die ersten Hitzegewitter, die mit Hagel und Regen für Abkühlung sorgen. Ursache dafür ist Tief „Kitty”, das über den Ärmelkanal und die Nordsee zur Ostsee zieht und kühlere Luft vor sich hertreibt. Am Montag ziehen die Schauer allmählich nach Osten ab und es bleibt weitgehend trocken. In der frischen Meeresluft erreicht die Temperatur nur noch Höchstwerte zwischen 23 und 25 Grad, an der Bergstraße bis 27 Grad und im Bergland um 21 Grad.

(dpa)