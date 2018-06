Hessen baut Kinoförderung aus

Die hessische Landesregierung erhöht die finanzielle Unterstützung für die Kinos im Land. Kulturminister Boris Rhein (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden, er werde mehr Geld für den Hessischen Film- und Kinopreis sowie zusätzliche Investitionsmittel für Baumaßnahmen, die Einrichtung oder die Anschaffung von Geräten für die Lichtspielhäuser zur Verfügung stellen.

Insgesamt steigen nach Angaben des Ministers die Nominierungs- und Preisgelder in diesem Jahr von 192 500 auf 247 500 Euro. Davon entfielen 97 500 Euro auf den Hessischen Filmpreis. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurz- oder Experimentalfilm, Drehbuch, Hochschulfilm, Sonderpreis, Newcomer und Ehrenpreis verliehen.

Der Hessische Kinopreis sei in diesem Jahr erstmals mit insgesamt 150 000 Euro dotiert, erklärte Rhein. Er richtet sich an Programmkinos und Filmkunsttheater. Über die Vergabe der Preisgelder entscheidet eine Jury.

Das Land stelle in 2018 zudem erstmals Investitionsmittel für die Kinos in Höhe von 500 000 Euro bereit. Dieser neue Geldtopf solle sowohl den kleinen Kinos auf dem Land als auch den Programmkinos in den Städten bei der Instandhaltung und für wichtige Anschaffung unter die Arme greifen, erklärte der Kulturminister. Die Häuser können sich bei der HessenFilm und Medien GmbH beraten lassen und dann die Förderung beantragen.

