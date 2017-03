Hessen bei Stiftungen auf Platz drei: 60 Neugründungen

Die Zahl der Stiftungen bürgerlichen Rechts in Hessen ist im vergangenen Jahr um 60 auf 1970 gestiegen. Gemessen an der Dichte der Stiftungen pro Einwohner liege Hessen damit bundesweit auf Platz drei, nach den Stadtstaaten Hamburg und Bremen, teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag in Berlin mit. Im Bundesdurchschnitt kommen 27 Stiftungen auf 100 000 Einwohner, in Hessen sind es 32.

Frankfurt und Darmstadt gehören nach Würzburg, Oldenburg und Hamburg zu den Großstädten mit den meisten Stiftungen. Pro 100 000 Einwohner sind es in der Hessenmetropole 76 und in der Wissenschaftsstadt 68. Kassel bringt es mit 48 Stiftungen je 100 000 Einwohner auf Platz 19, Wiesbaden mit 42 auf Platz 26 und Offenbach mit 27 auf Rang 45. Jede Woche werden im Durchschnitt bundesweit elf neue Stiftungen gegründet.

(dpa)