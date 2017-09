Innenminister Beuth: Hessen bekommt eigenes Abschiebegefängnis in der JVA Darmstadt

In der Justizvollzugsanstalt Darmstadt wird Hessen ein eigenes Abschiebegefängnis einrichten. Das kündigte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden an. Das Gebäude diene bisher dem offenen Vollzug und eigne sich daher für Abschiebehäftlinge. Diese müssen nach Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs strikt von Strafhäftlingen getrennt werden. Das Haus der JVA Darmstadt solle schnellstmöglich hergerichtet werden und künftig Platz bieten für mindestens 50 Abschiebehäftlinge.

Hessen hatte zunächst geprüft, ob sich die Justizvollzugsanstalten Limburg, Friedberg oder Kassel I für die Abschiebehaft eignen. Dies sei aus verschiedenen Gründen nicht der Fall, sagte Beuth. Entweder habe die Absage Kapazitätsgründe für Strafgefangene gehabt oder es hätte umfangreiche und zeitintensive Sanierungsarbeiten geben müssen.

Hessische Abschiebehäftlinge wurden bislang vornehmlich im Gefängnis im rheinland-pfälzischen Ingelheim untergebracht. Mit der neuen Regelung sei Hessen nun nicht mehr auf Haftplätze in anderen Bundesländern angewiesen, betonte Beuth.

«Um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen zu erhalten, müssen wir dafür Sorge tragen, dass Ausreisepflichtige unser Land auch wieder verlassen», erklärte der Minister im Plenum die Maßnahme. «Wenn Betroffene unsere Angebote für eine freiwillige Rückkehr nicht annehmen, ist die Abschiebung die rechtsstaatlich gebotene Konsequenz.»

Bei denjenigen, die sich nicht an ihre gesetzlichen Pflichten hielten oder Straftaten begingen, sei es besonders wichtig, die Ausreisepflicht auch konsequent durchzusetzen, betonte der Innenminister. Dazu gehöre die Inhaftierung zur Sicherung der Abschiebung, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorlägen, sagte Beuth in der Debatte um ein neues Gesetz, das die Rahmenbedingungen für den Vollzug der Abschiebungshaft in Hessen schaffen soll. Sowohl für den betroffenen Ausländer als auch für die Bediensteten der Einrichtung sei es wichtig, zu wissen, welchen Regeln die Freiheitsentziehung unterliegt, betonte Beuth.

(dpa)