Hessen bräuchte 300 neue Stellen für Grundsteuer-Reform

Hessen-Wetter Ruhiges und freundliches Frühlingswetter zieht ein

Offenbach. Langsam wird das Wetter in Hessen freundlicher. Es bleibt trocken, zeitweise lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen bis auf 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag berichtete. mehr