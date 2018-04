Gemeinschaftsstand: Hessen ermöglicht kleinen Verlagen Auftritt auf Frankfurter Buchmesse

Hessen wird dieses Jahr erstmals mit einem Gemeinschaftstand auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein. Dies teilte Kulturminister Boris Rhein (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. Der Stand soll literarischen Kulturinstitutionen sowie kleinen Verlagen einen Messeauftritt ermöglichen - unter dem Motto „Literatur in Hessen - Vielfalt erlesen”. Die 70. Frankfurter Buchmesse findet vom 10. bis 14. Oktober statt.

Das Land sieht die Initiative als Baustein zur Förderung von unabhängigen Verlagen in Hessen. Erstmals soll in diesem Jahr auch der Hessische Verlagspreis vergeben werden, kündigte Rhein an.

Am Montag wurde zugleich der „Welttag des Buches” gefeiert. In Deutschland sollten rund 1,2 Millionen Bücher in Schulklassen kostenlos an Kinder verteilt werden. Die Weltkulturorganisation Unesco hatte 1995 erstmals den 23. April zum „Welttag des Buches erklärt.

