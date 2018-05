Hessen erweitert Anreize für sozialen Wohnungsbau

Die hessische Landesregierung will die Anreize für den Bau von bezahlbaren Wohnungen erhöhen. Investoren sollen künftig bessere Konditionen für Förderdarlehen und höhere Zuschüsse bekommen, wie Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden ankündigte. Wenn Bauträger die neu entstandenen Wohnungen 25 statt 20 Jahre verbindlich als Sozialwohnung bestehen lassen, erhöhe sich der Zuschuss zusätzlich.

Außerdem seien die Richtlinien übersichtlicher und von allzu bürokratischen Vorgaben entrümpelt worden, sagte Hinz. Dies betrifft etwa die Vorgaben für den Fliesenspiegel und Wachmaschinenanschlüsse. Die Frage nach einer bezahlbaren und angemessenen Wohnung sei eines der drängendsten Probleme vieler Bürger. Laut Prognosen des Ministeriums entsteht bis 2040 ein Bedarf von mehr als 500 000 Wohnungen.

(dpa)