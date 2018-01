In einer ersten Bilanz an Neujahr spricht die Polizei von einer ruhigen Silvesternacht in Hessen.

Mit Partys und Feuerwerk ist Hessen ins neue Jahr gestartet. In Frankfurt/Main wie auch in anderen Städten sei es überwiegend friedlich verlaufen, teilte die Polizei am Montag als erste Bilanz mit. „Das Sicherheitskonzept für Frankfurt ist aufgegangen”, sagte ein Sprecher der Polizei.

In Spitzenzeiten hätten rund 5000 Menschen im Sicherheitsbereich gefeiert. Zum Konzept hatten eine feuerwerksfreie Zone und Einlasskontrollen am Main gehört. Auf dem Römer in der Innenstadt seien zwischen 2000 und 3000 Menschen gewesen.

Auch in anderen Teilen des Landes sei der Jahreswechsel ruhig verlaufen. Im mittelhessischen Greifenstein sei aber ein Mann durch einen sogenannten "Polenböller" an der Hand schwer verletzt worden, schreibt die Deutsche Presseagentur. Brände habe es eher kleinere gegeben.

