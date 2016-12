Hessen fördert Forschung mit weiteren 29 Millionen Euro

Aus dem Fördertopf des hessischen „Loewe”-Programms fließen 2017 weitere Millionen in die Forschung im Land. Wie das Wissenschaftsministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte, sind von 2017 an weitere 29 Millionen Euro für bereits bestehende Projekte vorgesehen. „Loewe” steht für „Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz”. Von 2008 bis 2016 stellte das Land laut Ministerium insgesamt rund 671 Millionen Euro für herausragende Forschungsvorhaben bereit. Die nun bewilligten 29 Millionen Euro kommen unter anderem den Loewe-Zentren „Zell- und Gentherapie” (Frankfurt) und Insektenbiotechnologie und Bioressourcen (Gießen) zugute.

(dpa)