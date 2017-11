Hessen fördert Start-ups stärker

Das Land Hessen legt einen neuen Fonds zur Förderung neu gegründeter kleiner Firmen auf. Mit einem Volumen von 33,5 Millionen Euro solle „Hessen Kapital III” Start-ups, etwa aus der Hochschulforschung, beim Wachstum unterstützen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Wiesbaden mit.

Beteiligungen des Fonds an Firmen sollten deren Kapital stärken, ihnen leichter zu Bankkrediten verhelfen und Investitionen fördern, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Das knappe Angebot an Risikokapital sei ein wesentlicher Faktor für Wachstum. „Wir wollen auch im internationalen Vergleich ein attraktiver Standort für Start-ups sein”, sagte er. Die Mittel des Fonds stammen je zur Hälfte aus dem Landeshaushalt und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ein Viertel ist für Hochschulausgründungen reserviert, der Rest fließe in sonstige Gründungen und Wachstumsförderung.

Hessen versucht seit längerem, attraktiver für Start-ups zu werden. So unterstützt das Land etwa mit dem Gründerzentrum „Tech Quartier” in Frankfurt junge Finanzfirmen, so genannte Fintechs.

(dpa)