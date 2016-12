Hessen fördert weiter Ausbau des Ökolandbaus

Die schwarz-grüne Landesregierung will den Ausbau des Ökolandbaus in Hessen weiter fördern. Ziel sei, so viele Bio-Betriebe wie möglich zu haben, sagte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. 2016 sei die ökologisch bewirtschaftete Fläche im Land um 10 000 Hektar gewachsen, 8700 Hektar davon entfielen auf 155 Betriebe, die sich entschlossen hätten, auf Bio umzustellen. Der Flächenzuwachs sei damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt worden.

Das Land fördert besonders nachhaltige Landbewirtschaftung mit dem Hessischen Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM). Ursache für die vermehrten Umstellungen sei auch die Krise bei den Milch- und Schweinepreisen, sagte Hinz.

(dpa)