Bundespräsidentenwahl in Berlin: Hessen gratuliert neuem Bundespräsidenten Steinmeier

Frank-Walter Steinmeier hat nach seiner Wahl zum neuen Bundespräsidenten zahlreiche Gratulationen aus Hessen bekommen. Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte am Sonntag in Berlin, Steinmeier werde Deutschland weiterhin in besonderem Maße repräsentieren und eine Vertrauensperson für alle Bürger und gesellschaftlichen Gruppen sein. Besonders freue ihn das Plädoyer Steinmeiers für ein respektvolles Miteinander, „denn Respekt ist ein Grundbaustein für den gelungenen Zusammenhalt in einer funktionierenden Demokratie”.

Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) würdigte Steinmeiers „Empathie, Sachkenntnis und Erfahrung mit diplomatischem Können und einer bodenständigen Zugewandtheit”. Als Bundespräsident werde er „das Gesicht des demokratischen, respektvollen, weltoffenen, zukunftsorientierten Deutschlands” sein.

„Impulse für mehr Umweltschutz, Gerechtigkeit und individuelle Freiheit” erhoffen sich die Grünen im Wiesbadener Landtag. In der Außen- und Europapolitik sowie in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit gebe es inhaltliche Gemeinsamkeiten mit Steinmeier, sagte Fraktionschef Mathias Wagner. Bouffier, Schäfer-Gümbel und Wagner nahmen als Mitglieder der Bundesversammlung an der Wahl teil.

(dpa)