Hessen hält an Förderung für Grenzmuseum fest

Hessen hält an der Förderung für das Grenzmuseum Schifflersgrund an der hessisch-thüringischen Landesgrenze fest. Im Ringen um ein neues Konzept für das Museum hatte es Querelen zwischen dem Trägerverein und einem Fachbeirat gegeben, die die Umbauarbeiten für eine Neugestaltung blockieren. Die Thüringer Staatskanzlei äußerte daraufhin Kritik an den Verantwortlichen.

Hessen glaube an das Konzept, sagte der Sprecher der Landesregierung und schlug vor, einen Fachgutachter einzusetzen. Hessen und Thüringen unterstützen das Museum in Asbach-Sickenberg mit jährlich 25 000 Euro. Ein Expertengremium soll nun die Pläne voranbringen.

Das Grenzmuseum Schifflersgrund wurde am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) 1991 eröffnet. Damit ist es das älteste deutsch-deutsche Grenzmuseum in Hessen und gehört zu den ältesten in Deutschland. Es entstand genau auf der Grenze zwischen Hessen und Thüringen rund um einen Wachturm und wurde benannt nach dem Flurstück.

