Hessen ist beim Ausbau von schnellem Internet vorn dabei

Beim Ausbau von schnellem Internet belegt Hessen im bundesweiten Vergleich vordere Plätze. Die meistgenutzte Geschwindigkeit von 16 Megabit/Sekunde sei derzeit in 91,7 Prozent der hessischen Haushalte verfügbar, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Damit liege Hessen nach dem Saarland und Nordrhein-Westfalen auf Platz drei aller Flächenlander, sagte Ministeriumssprecher Marco Kreuter. Seit Ende 2010 sei die Versorgung damit um 30 Prozent gesteigert worden. Erhoben hat die Daten der TÜV Rheinland in seinem aktuellen Breitbandbericht.

Das am besten ausgebaute Bundesland ist Hessen demnach bei den gewerblichen Flächen: Die Verfügbarkeit eines 50 Mbit/Sekunde schnellen Internetzugangs liegt hier bei 71 Prozent (Bundesschnitt: 60 Prozent). Im Privat-Bereich liegt die Versorgung mit dieser Verbindungsgeschwindigkeit bei 72 Prozent und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt (71,2 Prozent). Dies soll laut Ministerium weiter ausgebaut werden. Die hessische Landesregierung stelle aktuell insgesamt rund 80 Millionen Euro direkte Zuschussmittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur bereit.

