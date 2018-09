In Hessen gibt es viele, teils ziemlich kuriose, Spezialitäten. Doch wo sind welche traditionellen Gerichte beliebt? Die interaktive Karte zeigt es.

Die hessische Küche ist sehr vielschichtig, da jede Region ihre eigenen Gerichte besitzt. So ist die nordhessische Küche der Thüringer Küche ähnlich, und in Südhessen findet sich der Einfluss der Rheinhessischen und Fränkischen Küche wieder. In Mittelhessen steht oft Hausmannskost auf dem Speiseplan.

In Frankfurt entwickelte sich aufgrund der zahlreichen wohlhabenden Gäste, die während der Kaiserkrönungen und der Messen in die Stadt strömten, schon früh eine hochentwickelte Gastronomiekultur. Im 19. Jahrhundert galt Frankfurts Küche neben der Hamburger und der Wiener als führend im deutschsprachigen Raum.

Die Vielfalt ist also groß. Wir haben mal die wichtigsten und kuriosesten regionalen Spezalitäten auf einer Karte zusammengefasst.