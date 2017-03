Hessen mangelt es laut Demokratie-Initiative an Transparenz

Beim Thema Transparenz hat die hessische Verwaltung nach Meinung der Initiative „Mehr Demokratie” erheblichen Nachholbedarf. Da es bislang kein Informationsfreiheits- und Transparenzgesetz gibt, landete das Land bei einem Ranking auf dem letzten Platz, wie „Mehr Demokratie”-Sprecher Felix Hoffmann am Donnerstag in Wiesbaden sagte. Auch in Bayern, Niedersachsen und Sachsen fehle ein solches Gesetz.

In Zeiten von gezielt gestreuten Falschmeldungen sei Transparenz in Verwaltung und Politik ein wichtiges Instrument, um das Vertrauen der Bürger in den Staat zu stärken, argumentierte Hoffmann. Im Transparenzranking 2017 verglich die Initiative die Gesetze der 16 Bundesländer und im Bund. Am besten schnitt Hamburg ab.

„Mehr Demokratie” macht sich dafür stark, dass im Zuge der Verfassungsreform in Hessen auch die Transparenz gestärkt und ein Gesetz auf den Weg gebracht wird. Informationen müssten nicht nur jedermann auf Nachfrage herausgegeben, sondern auch von den Verwaltungen proaktiv veröffentlicht werden. In Hessen habe es zwar eine Evaluation für ein mögliches Gesetz gegeben, sagte Thomas Ormond von „Mehr Demokratie”. Über den Stand der Dinge gebe es jedoch von der Landesregierung „wenig Transparenz”.

