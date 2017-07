Hessen mit sieben Teams bei Feuerwehr-Olympiade

Bei der Feuerwehr-Olympiade im österreichischen Villach gehen auch sieben Mannschaften aus Hessen an den Start. Das Bundesland stellt die meisten Teams in der 21 Gruppen umfassenden deutschen Auswahl, wie der Delegationsleiter des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Hans-Peter Bach, sagte. Insgesamt sind mehr als 2400 Aktive aus 26 Nationen dabei. Die meisten kommen von der Freiwilligen Feuerwehr. Die Feuerwehr-Olympiade findet alle vier Jahre statt. Sie beginnt an diesem Sonntag und geht am kommenden Sonntag zu Ende.

Bei den Wettbewerben messe sich die sportliche Elite der Feuerwehrleute, heißt es. Wie stark die hessischen Teams sind, bewiesen sie zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften Ende Juni 2016 in Rostock: Hessen war das erfolgreichste Bundesland.

(dpa)