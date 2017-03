Hessen reduziert weiter Kapazitäten bei Erstaufnahme

Wegen der sinkenden Flüchtlingszahlen schließt Hessen Erstaufnahmeeinrichtungen und reduziert die Kapazitäten. In den vergangenen Monaten hätten sich die Zuzüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter auf niedrigem Niveau verstetigt, erklärte Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden die Maßnahme.

Seit Juli vergangenen Jahres seien im Durchschnitt etwa 1400 Asylsuchende pro Monat nach Hessen eingereist. Von Januar bis Februar 2017 kamen nach Angaben des Ministers rund 2000 Flüchtlinge ins Land. Im Vorjahreszeitraum seien es noch fast 12 000 Flüchtlinge gewesen.

Wegen dieses Trends würden zwei passive Reservestandorte geschlossen und Zahl der aktiven Einrichtungen von elf auf neun mit insgesamt etwa 10 300 verbleibenden Belegungsplätzen reduziert, kündigte Grüttner an. Davon würden rund 2700 Plätze so organisiert, dass diese je nach Auslastung flexibel hinzugefügt oder aktiviert werden können. Damit könne das Land weiter schnell reagieren, falls die Flüchtlingszahlen wieder ansteigen.

(dpa)