Kultusminister Alexander Lorz: Hessen richtet Lehrerfortbildung neu aus

Die Fortbildung der hessischen Lehrer wird neu ausgerichtet. Sie soll sich in Zukunft enger an den Anforderungen der Wissens- und Informationsgesellschaft sowie an der Vermittlung sozialer Kompetenzen orientieren, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden.



„Auf den Lehrer kommt es an, wie gut der Unterricht ist”, sagte Lorz. Die Pädagogen sollen demnach vor allem für die Vermittlung der Basiskompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen), der digitalen Medienbildung, der Inklusion, der Integration von nichtdeutschen Schülern, der Berufsorientierung und im Bereich der Ganztagsschulen fortgebildet werden.



Organisiert wird die Neuausrichtung von der hessischen Lehrkräfteakademie, die zudem auch die Schulüberprüfung in Hessen neu gestalten wird.

(dpa)