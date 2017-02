Hessen ruft „Jahr des Respekts” aus

Mit einem „Jahr des Respekts” will Hessen 2017 für ein besseres Miteinander im Land werben. Ministerpräsident Volker Bouffier stellte am Mittwoch in Wiesbaden die Autorin Nele Neuhaus als Patin der Kampagne vor. „Respekt ist für mich die Grundlage eines erfolgreichen und friedlichen Zusammenlebens”, betonte der Regierungschef. Dies gelte für alle Lebensbereiche, etwa in der Schule, in der Familie, zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, im Verkehr sowie zwischen Jung und Alt.

Das Land trete ganz bewusst ein gegen eine zunehmende Verrohung und Gewalt in der Gesellschaft, sagte Bouffier. Als Partner sind unter anderem der Landessportbund, die Verkehrsverbünde, die Verlagsgruppe Rhein Main und der private Radiosender FFH mit im Boot. Autorin Neuhaus („Taunuskrimis”) will sich unter anderem bei ihrem persönlichen Kontakt zu Schülern dafür einsetzen, dass die jungen Menschen Respekt als wichtigen Wert ansehen. Dies sei leider dringend notwendig, sagte sie.

(dpa)