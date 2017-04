Hessen startet in die Spargel-Saison

Die Spargelernte in Hessen hat schon begonnen. Nun startet die Saison auch offiziell. Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) wird dazu heute erwartet: Auf dem Spargelhof Mönich in Griesheim bei Darmstadt will auch der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, von den Erwartungen berichten. Die Spargel-Saison endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. Der Süden Hessens mit der Region Darmstadt ist die Hochburg des Anbaus im Land.

In Hessen wird insgesamt auf über 1800 Hektar Fläche Spargel geerntet, davon liegen allein rund 1700 Hektar rund um Darmstadt. Wegen des Klimas und der sandigen Böden eignen sich die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße für das Edelgemüse besonders.

Die Menge der Spargelernte hängt stark vom Wetter ab. Im vergangenen Jahre hatte Regen den Spargelbauern die Saison vermiest. Bei der Erntemenge gab es einen deutlichen Dämpfer.

(dpa)