Hessen stockt Mittel für Landesstraßenbau auf

Hessen stockt die Mittel für den Landesstraßenbau auf. Der Etat werde in diesem Jahr um 9 Millionen auf 153 Millionen Euro steigen, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. Das zusätzliche Geld soll überwiegend in 13 konkrete Sanierungsprojekte fließen, kündigte der Minister an und begründete das mit dem anhaltend schlechten Zustand der Landesstraßen in Hessen.

Nach dem aktuellen Straßenzustandbericht für das Jahr 2016 gebe es zwar eine leichte Verbesserung im Vergleich zum letzten Erhebungszeitraum vor vier Jahren, teilte Al-Wazir mit. Fast die Hälfte der Landesstraßen sei aber noch immer in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. An seinem ausgegebenen Ziel, Sanierung vor Neubau, gehe daher kein Weg vorbei.

(dpa)