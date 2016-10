Vietnamese-German University in Ho-Chi-Minh-Stadt: Hessen unterstützt Ausbau von Universität in Vietnam

Das Land Hessen beteiligt sich mit rund drei Millionen Euro am Ausbau der Vietnamese-German University (VGU) in Ho-Chi-Minh-Stadt. „Hier versprechen wir uns, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit der hessischen Wirtschaft, neue Chancen und Absatzmärkte für die Zukunft”, erklärte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU), der am Dienstag nach Vietnam reisen wollte. Der Ausbau der Universität sei ein Beitrag, um die Bedeutung der VGU in Vietnam zu stärken. An der 2008 mit hessischer Unterstützung eröffneten Universität bilden deutsche Wissenschaftler und vietnamesische Dozenten aus. Derzeit sind nach Ministeriumsangaben rund 1100 Studenten eingeschrieben. Absolventen erhalten Bachelor- und Masterabschlüsse deutscher Universitäten.

(dpa)