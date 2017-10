Wohnungsnot: Hessen will Investoren finanziell fördern

Es gibt genügend Wohnungen in Hessen. Nur nicht dort, wo sie benötigt werden: im Rhein-Main-Raum und in den Uni-Städten. Das Land will mit einem Masterplan gegensteuern – und erntet dafür nicht nur Lob.

Bis 2020 will das Land 1,6 Milliarden Euro für die Wohnungsbauförderung bereitstellen. Ein Masterplan Wohnen soll vor allem die Not am Mietmarkt in Hessens Ballungsräumen lindern. Verbraucherministerin Priska Hinz (Grüne) stellte das Programm am Freitag in Wiesbaden vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie viele neue Wohnungen werden benötigt?

Laut Hinz fehlen in Hessen bis zum Jahr 2040 mehr als 500 000 Wohnungen, 86 Prozent davon in Südhessen, in Kassel und in einigen mittelhessischen Universitätsstädten. Bis 2020 müssen der Ministerin zufolge jährlich 37 000 neue Wohnungen gebaut werden, damit die Wohnungsnot nicht noch größer wird. Ab 2020 sinkt demnach die Zahl der jährlich benötigten neuen Wohnungen wieder.

Wie viele Wohnungen fehlen bereits heute?

Eigentlich keine, sagte Hinz. In der Summe gebe es in Hessen genug Wohnungen, aber eben nicht dort, wo sie benötigt werden. Während viele Wohnungen auf dem Land leerstehen, ist der Markt in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt fast leer gefegt.

Worum geht es im Masterplan Wohnen?

Dazu gehören neben der stärkeren finanziellen Förderung unter anderem höhere Zuschüsse für Investoren, die Sozialwohnungen errichten, der verbilligte Verkauf von Landesflächen an Städte und Gemeinden, ein Kataster für die Innenraumentwicklung, eine längere Mitpreisbindung von Sozialwohnungen und mehr Zuschüsse für die Dorfentwicklung, um das Wohnen auf dem Land attraktiver zu machen. Zudem erhält die Nassauische Heimstätte zusätzlich rund 200 Millionen Euro, um ihr Eigenkapital aufzustocken. Das ermöglicht ihr, bis zum Jahr 2021 etwa 4900 neue Wohnungen zu bauen. Außerdem wurden die Städtebaumittel erhöht. Für 2018 und 2019 stehen jährlich 102 Millionen Euro zur Verfügung

Gibt es in Zukunft noch ausreichend bezahlbaren Wohnraum?

Nein, denn die Zahl der Sozialwohnungen nimmt weiter ab. In den Jahren 2014 bis 2017 wurden laut Hinz etwa 8000 neue Sozialwohnungen in Hessen gebaut. Zum Vergleich: In den Jahren 2013 bis 2015 fielen indes 15 000 Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung. Die Landesregierung versucht gegenzusteuern. In den vergangenen Jahren wurden durch den Ankauf von sogenannten Belegungsrechten rund 1300 Wohnungen in der Sozialbindung gehalten, die eigentlich herausgefallen wären. Der soziale Wohnungsbau funktionierte in Hessen offenbar zeitweise nur eingeschränkt.

Muss die Mietpreisbremse verbessert werden, damit die Wohnungen bezahlbar bleiben?

Ja, die Ministerin plädiert für eine Auskunftspflicht der Vermieter. Diese müssten ihren Mietern mitteilen, wie hoch die Miete des Vormieters war. Nur dann könne der Mieter überprüfen, ob die Regeln eingehalten würden. Die Mietpreisbremse wurde im November 2015 in Hessen wirksam.

Wie bewertet die Opposition den Masterplan Wohnen?

Die SPD bezeichnete Hinz als „Meisterin der Ankündigung“ und warf ihr vor, darauf zu hoffen, dass Kommunen und Investoren die Wohnungsnot lindern würden. Hermannn Schaus, wohnungspolitischer Sprecher der Linken, bezeichnete die Wohnungspolitik der Landesregierung als halbherzig und gescheitert.