Hessen will Lehrer ohne feste Stelle an Grundschulen locken

Mit der Aussicht auf den Beamtenstatus will das hessische Kultusministerium Lehrer ohne feste Stelle an die Grundschulen locken. Das Angebot richtet sich an Pädagogen, die an Gymnasien oder Haupt- und Realschulen unterrichten dürfen. Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Grundschullehrer starte bereits am 1. Juni mit einer 14-monatigen Grundqualifizierung, wie das Ministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Das Haus sei recht zuversichtlich, mit diesem attraktiven Angebot Lehrer für die Grundschulen zu gewinnen, sagte ein Ministeriumssprecher. Das Programm umfasst 200 Plätze an Grund- und rund 80 Stellen an Förderschulen. „Unser Ziel ist es, zu Schuljahresbeginn alle zur Verfügung stehenden Lehrerstellen auch mit Personen zu besetzen”, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

An die Grundqualifizierung schließe sich die zweijährige eigentliche Weiterbildung an, die nach erfolgreicher Prüfung zum Lehramt an Grundschulen führt. Bereits vom kommenden Schuljahr an würden die Lehrer an Grundschulen eigenverantwortlich unterrichten und dafür einen Angestelltenvertrag bekommen. Nach der Zusatzprüfung winkt den Pädagogen die Verbeamtung - falls sie sich verpflichten, mindestens drei Jahren als Grundschullehrer zu arbeiten. Danach könnten sie wieder in ihr ursprünglich erworbenes Lehramt wechseln.

(dpa)