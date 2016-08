Hessen will Verbraucherkompetenz von Flüchtlingen stärken

Damit Flüchtlinge im Alltag nicht mit teuren Verträgen über den Tisch gezogen werden, will die hessische Landesregierung die Verbraucherkompetenz der Asylsuchenden stärken. Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) stellt heute in Wiesbaden ein entsprechendes Konzept vor. Die Flüchtlinge sollen unter anderem vor überteuerten Handyverträgen gewarnt werden. Unterstützung gebe es beispielsweise auch beim Lesen der Strom- und Wasserrechnung. An dem Projekt sind der Berufsverband der Haushaltsführenden „DHB-Netzwerk Haushalt” und die Verbraucherzentrale Hessen beteiligt.

(dpa)