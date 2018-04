Hessen will eigenen Antisemitismus-Beauftragten

Die hessische Landesregierung will einen eigenen Antisemitismus-Beauftragten einsetzen. Über den genauen Zeitpunkt und den Kandidaten sei aber noch nicht entschieden, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend. Derzeit liefen dazu Gespräche mit den jüdischen Gemeinden in Hessen. Zuerst hatte die „Bild”-Zeitung darüber berichtet. In dem Bericht hieß es, der neue Beauftragte könne möglicherweise auf einer Kabinettssitzung anlässlich der Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren berufen werden. Das schwarz-grüne Landeskabinett will nach Angaben der Staatskanzlei am 14. Mai in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt eine auswärtige Kabinettssitzung abhalten. Der genaue Ort sei noch unklar.

(dpa)