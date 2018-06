Große Beliebtheit: Hessen will mehr Bahnradwege bauen

Freizeit Land will 13 Millionen Euro für Hessens Radwegenetz investieren

Rund 23.000 Kilometer umfasst Hessens Radwege-Netz. Nun sollen die Radwege sukzessive weiter ausgebaut werden. 13,5 Millionen Euro nimmt das Land dafür in die Hand. Und es will sich dabei an einer alten Infrastruktur bedienen. mehr