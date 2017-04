Hessen wirbt für Deutschland-Rente

Eine neue Deutschland-Rente soll nach dem Willen der hessischen Landesregierung die private Altersvorsorge verbreitern und mehr Menschen als heute vor Altersarmut schützen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), Sozialminister Stefan Grüttner und Finanzminister Thomas Schäfer (beide CDU) stellten ihr bereits seit Längerem bekanntes Konzept am Freitag in Berlin in einer konkretisierten Form vor. Die Menschen sollen dabei ein einfaches und kostengünstiges Standardprodukt nutzen können.

Vor allem Beschäftigte in kleineren Betrieben sollen einfacheren Zugang zur privaten Altersvorsorge bekommen. Der Vorschlag sieht einen neuen zentralen Rentenfonds (Deutschlandfonds) vor. Die Deutschland-Rente soll es zum Selbstkostenpreis geben, damit das Geld sicher ist vor überteuerten Angeboten. Die Arbeitnehmer sollen automatisch in ein solches kapitalgedecktes Altersvorsorgeprodukt einzahlen, wenn sie nicht widersprechen. Für Geringverdienende soll der Staat einen großen Teil der Beiträge übernehmen, damit kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht an den fehlenden finanziellen Mitteln scheitert.

Die Grünen im Bundestag wendeten sich gegen den Vorstoß. „Der Aktienmarkt ist keine Alternative zur Rentenversicherung”, kritisierte ihr Rentenexperte Markus Kurth. „Die Deutschland-Rente hat daher keine Zukunft.” Alle Fraktionen des Bundestages seien sich im Grundsatz einig, dass das Niveau der gesetzlichen Rente nicht im freien Fall absinken dürfe. „Dieser Konsens wird von den drei hessischen Ministern ganz offensichtlich nicht geteilt.”

(dpa)