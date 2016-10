Jubiläumsfeier im Kurhaus Wiesbaden: Hessen wird 70: Große Geburtstagsparty und Festakt geplant

Mit einem Festakt, einer großen Geburtstagsparty und einer Sondersitzung des Landtags feiert Hessen den 70. Jahrestag seiner Gründung. Per Volksabstimmung gab sich das Land am 1. Dezember 1946 eine neue Verfassung. Daher fallen die zentralen Feierlichkeiten unter dem Motto „Zukunft braucht Herkunft” auf dieses Datum. Geplant sind ein Gottesdienst in der Wiesbadener Marktkirche und anschließend ein Festakt im Staatstheater. Dies teilten die Landesregierung und der Landtag am Dienstag mit.

Bereits einen Tag vorher, am Abend des 30. November, soll es eine große Geburtstagsfeier mit Musik und Tanz im Kurhaus der Landeshauptstadt geben. Die Eintrittskarten werden von Zeitungen, Hörfunk- und Fernsehsendern verlost.

